Nova variante de África espalha-se por toda a Europa

No Reino Unido, já foram detetados dois casos, anunciou o ministro da Saúde, Sajid Javid. O mesmo responsável disse que as autoridades de saúde estão a testar várias pessoas em Brentwood, Essex e Nottingham.

Em Itália, uma sequência atribuível à variante Omicron foi identificada numa paciente que reside na Campânia.

O genoma foi sequenciado no Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Bioemergência do Hospital Sacco de Milão a partir de uma amostra positiva, proveniente de Moçambique.

O paciente e os cinco familiares com que contatou estão estáveis e os laboratórios da Campânia, alertados, já estão a trabalhar para obter os resultados.



Em Itália, as autoridades anunciam que vão reforçar o rastreio, mas que levará algumas semanas para perceber o nível de transmissibilidade e agressividade da nova variante.

A variante Omicron provavelmente já chegou à Alemanha, afirmaram as autoridades do estado de Hesse no sábado, depois de as mutações serem encontradas num passageiro que chegou da África do Sul.

"Ontem à noite, várias mutações típicas do Omicron foram encontradas num viajante que voltava da África do Sul", escreveu no Twitter, Kai Klose, ministro de assuntos sociais em Hesse, onde se localiza o aeroporto de Frankfurt, o maior hub da Alemanha e um dos aeroportos mais movimentados da Europa.