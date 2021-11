Nova variante. Bruxelas vai propor suspensão de voos com origem na África Austral

“A Comissão Europeia proporá, em estreita coordenação com os Estados-membros, ativar o travão de emergência para parar as viagens aéreas da região da África Austral devido à variante de preocupação B.1.1.529”, avançou Ursula von der Leyen, numa curta publicação na rede social Twitter.

A nova variante foi detetada na África do Sul, o país africano oficialmente mais afetado pela pandemia.

A Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19.

Até agora, Reino Unido, Alemanha, Itália e Israel avançaram com restrições a voos oriundos de alguns países africanos.

Segundo especialistas, esta variante é “a pior identificada até agora”. O virologista do Imperial College London, Tom Peacock, definiu as mutações como “verdadeiramente terríveis”, mas salientou que os casos ainda são poucos.

Até agora há casos confirmados na África do Sul, Hong Kong, Botswana e em Israel.

Esta variante já é responsável por cerca de 90% dos novos casos identificados em Gauteng, uma das mais populosas províncias da África do Sul.



