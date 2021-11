Covid-19. Um milhão de doses de reforço já administradas em Portugal

Veja também:

Portugal já administrou um milhão de doses de reforço da vacina contra a Covid-19, assim como cerca de 1,8 milhões de vacinas contra a gripe, adiantou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que antecipa uma aceleração na vacinação.

"No dia de ontem [quinta-feira], 25 de novembro, foi possível administrar mais de 110.000 vacinas no país, das quais cerca de 60.000 doses de reforço da vacina contra a covid-19 e mais de 50.800 vacinas contra a contra a gripe (4.177 em farmácias)", lê-se no comunicado da DGS.

A nota acrescenta que "em virtude do aumento do número de elegíveis para a dose de reforço da vacina contra a covid-19, que ronda agora 1,8 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, haverá uma intensificação do ritmo de vacinação nos próximos dias".

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 3.205 infetados com Covid-19. O indíce de transmissibilidade desceu ligeiramente, uma centésima a nível nacional, fixando-se agora a 1,19. A incidência mantém a trajetória de subida. É agora de 279,8 casos por 100 mil habitantes.