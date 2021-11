Covid-19. Espanha atinge número mais alto de infetados em três meses

A incidência de Covid-19 em Espanha aumentou para 171 casos por 100.000 habitantes, com 9.912 novas infeções, um número que não se registava desde o final de agosto, enquanto a pressão sobre os cuidados intensivos aumenta lentamente (6,5%).

Segundo dados do Ministério da Saúde sobre a pandemia, Espanha não acumulava um número tão perto das 10.000 infeções diárias por coronavírus desde 25 de agosto, quando foram comunicados 10.781 casos, numa altura em que a taxa de incidência acumulada era de 291 e foram comunicadas 163 mortes.

No último dia, foram relatadas 24 mortes, elevando para 87.955 o número de óbitos desde o surto pandémico, e a taxa de casos positivos detetados através do teste PCR continua a aumentar, atingindo os 6%.

No último dia foram admitidos mais 26 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (existem 597 em Espanha), pelo que a média nacional nestas unidades aumentou ligeiramente entre quinta-feira e hoje, de 6,2% para 6,5%, com uma tendência díspar entre as várias comunidades autónomas, já que em algumas aumentou e noutras diminuiu.

A Catalunha (7,8%), a Comunidade de Madrid (7,7%), a Comunidade Valenciana (6,9%), Castela e Leão (6,4%) e Aragão (6,3%) estão à frente no que respeita a percentagem de doentes graves internados, acima do indicador de risco de 5% estabelecido pelas autoridades sanitárias.

Entre os países próximos de Espanha, Itália regista uma taxa de incidência de 220 casos e 13.764 novas infeções nas últimas 24 horas, enquanto Portugal registou 3.150 novos casos e uma taxa de incidência de 299.

Áustria comunicou 14.575 novas infeções, embora a incidência neste país esteja a disparar e exceda os 2.000 casos por 100.000 habitantes.

Espanha encontra-se longe do número de novos casos noutros países como a Alemanha (76.414) ou o Reino Unido (47.240), ambos com uma taxa de incidência acima de 800, assim como a República Checa (18.046) ou os Países Baixos (23.709), estes últimos com uma incidência muito elevada, entre 1.500 e quase 2.000.

A Bélgica contabilizou 23.350 infeções no último dia, com uma incidência de mais de 1.706 casos.

A transmissão de covid-19 está a aumentar em todas as regiões, com Navarra - com 499,2 casos por 100.000 habitantes a 14 dias - e o País Basco - 387,6 casos - a registarem a maior taxa de incidência e a situarem-se no nível de risco elevado.