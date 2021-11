África regista 8,6 milhões de casos desde inicio da pandemia

O continente africano registou durante a última semana mais 52.049 casos de Covid-19, elevando o total para 8.621.713 desde o início da pandemia, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

Desde quinta-feira, dia 18 de novembro, até hoje, foram registadas mais 52.049 infeções, o que fez elevar o número de óbitos para 222.513, o que equivale a um aumento de 1.272 mortes face às 221.241 mortes registadas na semana passada.

As recuperações registadas pelos números oficiais mostram um acréscimo de 76.189, o que eleva o número total de recuperados para 8.073.609 desde o início da pandemia.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), a África Austral é a região mais afetada do continente, com 3.967.201 casos e 112.016 óbitos associados à covid-19, o que representa um aumento de 27.045 casos e 281 óbitos durante a última semana.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números mais elevados da Covid-19 em África, atingiu 2.641.278 infetados e 72.644 mortes associadas à doença, o que representa um aumento de 15.289 contágios e 651 mortes.

A África Oriental contabiliza 1.068.762 infeções e 23.570 mortos, ou seja, mais 6.742 contágios e 231 mortos face aos números da semana passada.