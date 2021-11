Sibéria. Acidente em mina de carvão faz 11 mortos e há 48 desaparecidos

Pelo menos 11 pessoas morreram e 48 estão desaparecidas depois de um incêndio ter deflagrado na quinta-feira numa mina de carvão na região de Kemerovo, na Sibéria, na Rússia.

Segundo as agências internacionais, no momento do acidente encontravam-se 285 pessoas na mina Listvyazhnaya. Dezenas de mineiros já foram resgatados, dos quais 43 estão feridos.

"De acordo com os dados preliminares, vários trabalhadores sofreram intoxicação por inalação de fumo. O número de vítimas está a ser apurado", disse o departamento regional do Comité Investigativo da Rússia em comunicado inicial.