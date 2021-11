EMA recomenda vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos

Para esta faixa etária, a dosagem de cada vacina é um terço da administrada aos adultos e aos jovens com 12 ou mais anos. Tal como nas restantes idades, as crianças entre os 5 e os 11 anos, deverão tomar duas doses para se obter melhores resultados face à doença.

“A eficácia da Comirnaty [nome da vacina da Pfizer] foi calculada em quase 2.000 crianças dos 5 aos 11 anos de idade que não apresentavam sinais de infeção anterior. Essas crianças receberam a vacina ou um placebo (injeção simulada). Das 1.305 crianças que receberam a vacina, três desenvolveram Covid-19 em comparação com 16 das 663 crianças que receberam placebo”, indica o regulador europeu no comunicado.

“Tal significa que, neste estudo, a vacina foi 90,7% eficaz na prevenção de Covid-19 sintomático (embora a verdadeira taxa pudesse estar entre 67,7% e 98,3%)”, acrescenta.

Efeitos secundários verificados

Os efeitos secundários mais frequentes, verificados no estudo realizado, foram semelhantes aos registados em jovens com 12 ou mais anos: dor no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, vermelhidão e inchaço no local da injeção, dores musculares e calafrios.

“Estes efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoram alguns dias após a vacinação”, indica a EMA, concluindo que “os benefícios da Comirnaty em crianças de 5 a 11 anos superam os riscos, particularmente naquelas com condições que aumentam o risco de Covid-19 grave”.

A agência garante ainda que “a segurança e eficácia da vacina em crianças e adultos continuarão a ser monitorizadas de perto”, através do sistema de farmacovigilância da União Europeia “e em estudos em curso e adicionais conduzidos pela empresa e pelas autoridades europeias”.