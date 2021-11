Canal da Mancha. Cinco pessoas detidas por suspeita de tráfico humano

Cinco pessoas foram detidas nesta quinta-feira, na sequência do naufrágio de um barco no Canal da Mancha, na quarta-feira, que matou, pelo menos, 27 migrantes. O anúncio foi feito pelo ministro francês do Interior.

Quatro dos suspeitos de tráfico de seres humanos foram presos no dia do naufrágio, anunciaram as autoridades.

Entre as vítimas mortais (cujo número foi corrigido nas últimas horas, de 31 para 27) estão cinco mulheres e uma menina, avançou ainda o ministro francês. Duas pessoas foram resgatadas e uma está desaparecida, acrescentou Gerald Darmanin.

“Os que organizaram aquele barco certamente viam estas pessoas que morreram ontem apenas como uma oportunidade de lucro”, lamentou.