Catalunha. Um morto e três feridos num incêndio em central nuclear

Um trabalhador da central nuclear de Ascó, em Tarragona, na Catalunha, morreu esta quarta-feira na sequência de uma fuga de dióxido de carbono nas instalações.

De acordo com o jornal El Pais, outros três funcionários ficaram feridos, um deles em estado grave.

O acidente ocorreu durante a manutenção do sistema de combate a incêndios e, aparentemente, não estará relacionado com deficiências no funcionamento da central nuclear, uma vez que o incêndio deflagrou num edifício distante da área de geração de energia atómica e não teve qualquer influência no funcionamento da unidade.