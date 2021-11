Pastilha elástica contra a Covid-19 pode reduzir carga viral na saliva

Veja também:

Uma equipa da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, anunciou o desenvolvimento de uma pastilha elástica que ajuda a diminuir radicalmente a carga viral da Covid-19 na saliva.

Segundo os investigadores, a comprovar-se a sua eficácia, esta pastilha pode ser usada para reduzir a transmissibilidade do vírus por via aérea, através de gotículas de saliva, tosse ou espirros, ou simplesmente pela respiração.

A pastilha contém cópias da proteína ACE2, que é usada pelo vírus para infetar as células. Quando se mastiga a pastilha o vírus é atraído pela proteína e deixa de circular no interior da boca. Segundo os especialistas a carga viral pode reduzir-se até 95%.

Estas pastilhas duram anos, podem ser preservados a temperaturas normais durante anos e não têm um gosto a remédio. O ato de mastigar não danifica as proteínas.

Os investigadores acreditam que este recurso pode ser particularmente útil em países em que as vacinas não estão ainda disponíveis em larga escala.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.148.939 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,91 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.