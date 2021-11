Joe Biden quer recandidatar-se em 2024

Joe Biden pretende candidatar-se à reeleição em 2024. A revelação foi feita pela Casa Branca num momento em que têm surgido discussões entre os democratas sobre essa possibilidade.



"Ele quer. É a intenção dele", disse a porta-voz esta segunda-feira, enquanto Biden voava a bordo avião presidencial para um evento de Ação de Graças com as tropas norte-americanas em Fort Bragg, no Estado da Carolina do Norte.

A notícia confirma os rumores de que Biden tinha admitido a assessores e funcionários que pretendia recandidatar-se ao cargo.

Nos últimos meses, a crise do Afeganistão e a gestão do novo coronavírus fizeram cair a aprovação pública do presidente norte-americano.

Mais recentemente, os democratas perderam as eleições estaduais da Virgínia e obtiveram uma vitória mais escassa em Nova Jérsia.

Esta semana, o presidente norte-americano realizou exames médicos que confirmam que está em boas condições de saúde e "apto a exercer o cargo".