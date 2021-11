Covid-19. Espanha prepara novas medidas e atualiza níveis de risco

As medidas a tomar em cada nível de risco vão estar em debate na reunião desta terça-feira. Segundo os últimos dados conhecidos, e avançados pelo “El País”, os restaurantes, bares e locais de diversão poderão voltar a ter limite de horário e de lotação.

Para já, não há medidas anunciadas, mas os jornais espanhóis anteveem algumas, desde logo a alteração dos critérios de risco, dada a taxa de vacinação no país (perto de 80% da população).

Espanha está a preparar novas medidas para travar o avanço da Covid-19, pelo que a Comissão de Saúde Pública se reúne nesta terça-feira para aprovar o novo “semáforo Covid” – um documento com novas restrições para cada nível de alerta.

Os restaurantes poderão ter de fechar às 23h00 e as discotecas à 1h00, se estiverem em zonas de médio risco – ou seja, onde a incidência, em 14 dias, seja entre 100 e 300 casos e a ocupação de camas em cuidados intensivos seja entre 10% e 15%.

Também a ocupação máxima por mesa deverá cair de 15 para 10 pessoas.

Prevê-se ainda que os casamentos voltem a ter limite de 80% da capacidade do espaço em áreas com baixo nível de alerta – que é onde se encontra a maior parte da Espanha.

Neste momento, e embora a incidência de casos esteja a crescer, a pressão nos hospitais mantém-se dentro dos limites considerados aceitáveis pelas autoridades de saúde.

Espanha é o segundo país da União Europeia com menos casos de Covid-19 por dia, segundo o site estatístico Our World in Data, que coloca Portugal na sétima posição (caiu um lugar numa semana).