Bulgária. Acidente com autocarro faz pelo menos 46 mortos

Pelo menos 46 pessoas morreram, esta madrugada, na Bulgária num acidente com um autocarro que transportava cidadãos da Macedónia do Norte.

O veículo de passageiro incendiou-se na autoestrada perto da aldeia de Bosnek, 40 quilómetros a sul de Sófia, disse o comissário Nikolay Nikolov, chefe do serviço de controlo de catástrofes, na televisão estatal BNT.



"Sete passageiros foram resgatados" e transportados para um hospital na capital, acrescentou.



A causa do acidente não foi ainda determinada.



De acordo com o canal bTV, 12 crianças seguiam no autocarro, que vinha de Istambul em direção a Skopje.

"Isto é uma tragédia. Não sabemos se todas as vítimas são da Macedónia do Norte, mas assumimos que sim porque o autocarro está registado no país", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, numa entrevista à Nova TV.