Acidente na Bulgária. Doze crianças entre as dezenas de mortos após incêndio de autocarro

Pelo menos 46 pessoas morreram, entre as quais 12 menores, na Bulgária na sequência de um acidente em que um autocarro de turistas, com matrícula da Macedónia do Norte, se incendiou na autoestrada cerca das 2h00 (hora local).

O veículo de passageiro incendiuo-se perto da aldeia de Bosnek, 40 quilómetros a sul de Sófia, disse o comissário Nikolay Nikolov, chefe do serviço de controlo de catástrofes, na televisão estatal BNT.



"Sete passageiros foram resgatados" e transportados para um hospital na capital com queimaduras, acrescentou. Esses sete sobreviventes estão em estáveis.



A causa deste acidente ainda não foi determinada. Algumas fontes suspeitam que o veículo embateu num separador, o que motivou as chamas.



De acordo com o canal bTV, 12 crianças seguiam no autocarro, que vinha de Istambul em direção a Skopje, uma viagem de cerca de 800 quilómetros. O grupo tinha ido passar um fim-de-semana à Turquia e estava a regressar à Macedónia do Norte. Testemunhas dizem que quase todos os passageiros estavam a dormir quando se deu o embate e a explosão. Não se sabe se houve um problema técnico ou se a culpa terá sido do condutor.

"Isto é uma tragédia. Não sabemos se todas as vítimas são da Macedónia do Norte, mas assumimos que sim porque o autocarro está registado no país", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, numa entrevista à Nova TV.



O ministro da Administração Interna da Bulgária, Boyko Rashkov, esteve no local do acidente e descreveu uma situação horrível. "É uma imagem arrepiante, arrepiante. Nunca vi nada assim", disse, acrescentando que os cadáveres estavam "agrupados no interior e reduzidos a cinza".

As autoridades búlgaras vão investigar para tentar apurar as causas do acidente.

[notícia atualizada às 10h45]