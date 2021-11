Polícia confirma "vários mortos" e pelo menos 20 feridos num atropelamento durante desfile de Natal

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Waukesha, Dan Thompson, afirmou que houve registo de "vários mortos" e mais de 20 feridos quando uma viatura irrompeu no decurso de um desfile de Natal, naquela cidade do estado norte-americano de Wiscosin. O mesmo responsável não quis adiantar mais detalhes sem que as famílias das vítimas sejam notificadas.

Alguns dos feridos, incluindo crianças, foram levados ao hospital de ambulância, outros pela polícia, outros ainda por familiares ou amigos.

As autoridades apreenderam uma viatura suspeita e confirmam uma detenção.

Através das redes sociais, a polícia local apela à população para evitar aquela zona.

O autarca da cidade, Shawn Reilly, classifica o acontecimento como “traumático”. Nesta segunda-feira não há aulas no distrito de Waukesha.

Permanecem desconhecidos os motivos que levaram ao incidente. Decorre uma investigação.



[notícia atualizada às 03h55]