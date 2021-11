Pelo menos 20 feridos é o balanço provisório de um incidente com uma viatura que irrompeu no decurso de um desfile de Natal, na cidade de Waukesha, no estado de Wiscosin, nos Estados Unidos.

A polícia local já apreendeu a viatura suspeita mas, para já, não fornece detalhes sobre a identidade do condutor.

Através das redes sociais, as autoridades apelam à população para evitar aquela zona da cidade.

[em atualização]