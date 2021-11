Confirmados cinco mortos e mais de 40 feridos num atropelamento durante desfile de Natal

Uma viatura invadiu o percurso de um desfile de Natal na cidade de Waukesha, no estado norte-americano do Wiscosin. Após um primeiro balanço que apenas falava em feridos, as autoridades falam agora em cinco mortos e mais de 40 feridos.

Alguns dos feridos, incluindo crianças, foram levados ao hospital de ambulância, outros pela polícia, outros ainda por familiares ou amigos.

As autoridades apreenderam uma viatura suspeita e confirmam uma detenção. Através das redes sociais, a polícia local apela à população para evitar aquela zona.

Segundo várias fontes de imprensa norte-americanas o detido chama-se Darrell E. Brooks, de 39 anos, que é dono de um SUV idêntico ao que foi usado no crime.

Brooks, que é também cantor de rap com o nome de palco "MathBoi Fly" tem um longo registo criminal, mas nunca foi acusado de homicídio ou de qualquer crime que se assemelhe a este. Não foi avançado nenhum motivo para o incidente. Entre outros, o suspeito já tinha sido acusado de violência doméstica e de abuso sexual de uma menor e saiu em liberdade na sexta-feira passada depois de pagar uma fiança de mil euros.