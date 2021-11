EUA. Legítima defesa "não é ilegal", diz jovem ilibado de matar duas pessoas

Kyle Rittenhouse foi julgado por matar dois homens, com 26 e 36 anos, e ferir um terceiro, no dia 23 de agosto de 2020, na cidade de Kenosha (Wisconsin), com uma espingarda semiautomática AR-15, de que se muniu para acompanhar grupos armados que pretendiam "proteger" os comerciantes durante os protestos antirracistas.

O canal favorito dos conservadores mostrou alguns excertos da entrevista com o jovem de 18 anos, que será transmitida na segunda-feira à noite, em que este aparece visivelmente aliviado, num carro que o traz de volta do tribunal.

América reage à sentença

No final de um julgamento que abalou a América, e que mais uma vez evidenciou as divisões no país sobre as armas e o movimento Black Lives Matter, os 12 jurados de um tribunal estatal de Wisconsin consideraram Kyle Rittenhouse “inocente” das cinco acusações que impendiam sobre ele, incluindo de homicídio.

“Ainda estamos em estado de choque com este resultado. Não podemos acreditar (...) ele deveria ter apanhado 40 anos de prisão”, disse John Huber, o pai de uma das vítimas, à CNN no sábado. No ecrã, o homem segurava uma pequena urna e uma fotografia, dizendo “este é o meu filho”.

“Se [Kyle Rittenhouse] fosse negro, não teria saído sob fiança” enquanto aguardava julgamento, disse Huber.

Várias centenas de pessoas marcharam em Chicago no sábado atrás do ativista dos direitos civis e reverendo Jesse Jackson, para protestar contra a absolvição de Kyle Rittenhouse, segundo os meios de comunicação locais.

“Ele tem o direito constitucional de se opor, não tem o direito de nos matar”, disse Jesse Jackson ao Chicago Sun Times.

"Stop the war on black America" e "Fight white power" eram as mensagens que se liam nas bandeiras empunhadas na sexta-feira por manifestantes em Nova Iorque, que afirmaram fazer parte do movimento “Black Lives Matters”.