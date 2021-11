Pelo menos 26 pessoas morreram em inundações na Índia

Pelo menos 26 pessoas morreram e cerca de vinte continuam desaparecidas devido às fortes chuvas que afetaram esta semana o Estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, num novo balanço feito hoje pelas autoridades locais.

O porta-voz do chefe do Governo de Andhra Pradesh, Pudi Srihari, disse este sábado à agência de notícias EFE que o número de mortos aumentou para pelo menos 19, com sete mortes tendo ocorrido no distrito de Chittoor e doze no distrito de Kadapa.

A Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) escreveu numa mensagem na rede social Twitter que pelo menos seis outras pessoas morreram quando um prédio desabou "devido às fortes chuvas" no distrito de Anantapur, onde outras nove pessoas foram resgatadas com vida.

A polícia de Andhra Pradesh também revelou que um de seus agentes afogou-se na manhã de hoje no distrito de Nelore, enquanto participava num trabalho de resgate numa vila.

Há também cerca de vinte desaparecidos, informou o porta-voz do chefe do governo regional, acrescentando que "as águas estão a bloquear” muitos povoados próximos aos rios e deixando-os "isolados", por isso é difícil saber o número exato de vítimas.

O chefe do governo regional, YS Jagan Mohan Reddy, fez hoje um levantamento aéreo das áreas mais afetadas, de acordo com as imagens partilhadas pelo seu gabinete, onde puderam ser vistas grandes áreas alagadas próximas aos rios, especialmente em campos cultivados.

As autoridades regionais também divulgaram imagens de resgates arriscados, como no rio Chitravathi, onde dez pessoas presas em cima de um veículo foram retiradas por um helicóptero.

O Departamento de Meteorologia da Índia informou hoje que a situação deverá melhorar, já que durante os próximos "três a quatro dias" as chuvas diminuirão no sul do país.

Inundações e outras catástrofes relacionadas a chuvas torrenciais são frequentes no sul da Ásia durante a temporada de monções, entre junho e setembro, mas não são comuns as fortes chuvas que têm afetado a região nos últimos meses.

Somente entre outubro e o início de novembro, mais de cem pessoas morreram devido às chuvas torrenciais no norte e no sul da Índia, sem contar as últimas mortes ocorridas nos últimos dias em Andhra Pradesh.

Na semana passada, o Estado vizinho de Tamil Nadu foi atingido por inundações e no mês passado pelo menos 28 pessoas morreram no Estado de Kerala, no sul do país, devido às fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra.