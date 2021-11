Nagorno-Karabakh. Arménia e Azerbaijão aceitam encontrar-se em Bruxelas

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, sugeriu aos líderes da Arménia e do Azerbaijão que mantenham um encontro em Bruxelas à margem da Cimeira da Parceria Oriental, agendada para 15 de dezembro, o que foi aceite.

Em comunicado, o gabinete do presidente do CE indicou que Michel manteve contactos telefónicos na sexta-feira com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, na sequência de conversações por telefone mantidas no início da semana e relacionadas com a situação na região de Nagorno-Karabakh.

De acordo com o comunicado, os dois dirigentes aceitaram encontrar-se em Bruxelas para discutir a situação regional e as formas de ultrapassar o recente regresso das tensões nesta região do Cáucaso do sul.

Os dirigentes arménio e azeri também concordaram em estabelecer uma linha de comunicação direta a nível dos respetivos ministros da Defesa, na forma de um “mecanismo de prevenção de incidentes”.