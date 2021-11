Explosão em Liverpool foi terrorismo, dizem autoridades

A explosão de um engenho num táxi, à porta de um hospital na cidade de Liverpool, no Reino Unido, está a ser tratada como um incidente terrorista, dizem as autoridades.

Na sequência das investigações à explosão a polícia britânica fez uma quarta detenção esta segunda-feira de manhã, a juntar à detenção de outros três homens, feita na tarde de domingo.

Os três primeiros detidos têm 21, 26 e 29 anos.

Não há ainda qualquer explicação para o motivo da explosão, mas as autoridades acreditam que o engenho foi colocado no interior do veículo pelo passageiro que estava naquele momento a ser transportado e que acabou por morrer na explosão.

Segundo a imprensa britânica, duas casas foram alvo de buscas desde domingo e numa delas foram encontrados “artigos significativos” para a investigação.