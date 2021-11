Concerto do Travis Scott faz dez mortos. Criança de nove anos não resiste a ferimentos

Um rapaz de nove anos que sofreu ferimentos graves no concerto do rapper Travis Scott, nos Estados Unidos, morreu no domingo, segundo o advogado da família.

Com a morte de Ezra Blount o número de vítimas do concerto sobe para 10, com idades compreendidas entre os nove e os 27 anos.

Tudo aconteceu no dia 9 de novembro, durante o festival Astroworld no estádio NRG, em Austin, no Texas, quando mais de 50 mil pessoas assistiam ao espetáculo de Travis Scott. A dada altura a multidão movimentou-se em direção ao palco, esmagando muitos dos espetadores que estavam perto do gradeamento.

Em declarações à imprensa, o advogado da família, Ben Crump, lamentou a tragédia.

“Esta noite a família Blount está de luto pela perda incompreensível do seu querido pequeno filho. Esta não devia ter sido a consequência de levar o seu filho a um concerto”, diz.

A família Blount juntou-se agora a várias outras que interpuseram processos judiciais contra o rapper e contra os organizadores do festival, alegando que os responsáveis deviam ter interrompido imediatamente o concerto quando se tornou aparente que a multidão estava a ficar descontrolada.

Travis Scott, entretanto, tem pedido aos familiares das vítimas para o contactarem dizendo que quer “desesperadamente oferecer as suas condolências e ajuda”, incluindo pagar o custo dos funerais e apoio psicológico para quem precisar.