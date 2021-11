Tiroteio em prisão do Equador faz, pelo menos, 68 mortos

Um tiroteio entre gangues rivais, que se prolongou ao longo de oito horas este sábado, na maior prisão do Equador, situada em Guayaquil, provocou a morte de pelo menos 68 detidos.

As autoridades locais, citadas pela agência Associated Press (AP), atribuem o tiroteio a gangues com ligações a cartéis de droga internacionais. A AP relata que há vídeos a circular nas redes sociais que mostram corpos, alguns queimados, caídos no chão da prisão.

Segundo o governador da província de Guayas, onde se situa Guayaquil, Pablo Arosemena, os presos "tentaram dinamitar uma parede para entrarem no pavilhão 2 e executarem um massacre". "Também queimaram colchões, para tentarem afogar (os rivais) em fumo", afirmou.

De acordo com a comandante de polícia Tanya Varela, as autoridades, com recurso a drones, perceberam que havia detidos, armados com armas e explosivos em três pavilhões, que estavam a tentar entrar no pavilhão 2, que ficou sem líder depois de este ter sido libertado no início desta semana.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, na conta oficial do Twitter, do tiroteio resultaram 68 mortos e 25 feridos.

Em finais de setembro, 119 reclusos morreram numa prisão no sudoeste do Equador, alguns dos quais foram desmembrados ou queimados, em violentos confrontos entre grupos rivais ligados a traficantes de droga e a cartéis mexicanos e colombianos, num dos piores massacres em prisões da história da América Latina.

De acordo com números oficiais, pelo menos 238 presos morreram, desde o início de 2021 nas prisões do Equador, sobrelotadas e palco de violência há anos.