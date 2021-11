COP26. Novo projeto de conclusões aposta em revisões mais frequentes das metas

Há um novo projeto de conclusões em Glasgow. O documento divulgado nesta sexta-feira de manhã na Cimeira do Clima mantém a ideia de revisão dos cortes de emissões no final de 2022, mas tem agora em atenção as diferentes circunstâncias nacionais – o que pode ser um alçapão no texto legal para alguns países se libertarem deste compromisso.

Neste momento, o conjunto das contribuições de cada país é insuficiente para alcançar o Acordo de Paris.

Em cima da mesa da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) está o cenário de revisões mais frequentes do cumprimento de metas nacionais de reduções de emissões, de forma a alinhá-las com a necessidade de não fazer aumentar a temperatura média global em 1,5 graus até 2030.

O Acordo de Paris previa revisões de cinco em cinco anos, mas o descarrilamento das emissões obriga a apertar a malha.