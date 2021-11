COP26. Boris Johnson avisa que "é preciso pôr o dinheiro na mesa para países pobres"

Os países menos desenvolvidos e emergentes disseram estar "extremamente desapontados" com o conteúdo de um projeto de acordo que apela aos países ricos para que cumpram as promessas e até para irem além desse compromisso, mas sem estabelecer um prazo ou modalidades específicas.

Os mais pobres, que representam uma parte insignificante das emissões globais de gases com efeito de estufa, mas que estão mais expostos às consequências das alterações climáticas, insistem também que o financiamento deve ter em conta as "perdas e danos" que já estão a sofrer a um ritmo crescente.

Líderes políticos e especialistas, ativistas e decisores públicos estão reunidos há duas semanas, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que, ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.