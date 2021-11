Bielorrússia ameaça cortar passagem de gás natural da Rússia para a Europa

Alguns analistas, contudo, fazem uma leitura diferente dos acontecimentos admitem que, caso a pressão europeia sobre Minsk aumente, o líder bielorrusso poderá reagir dessa forma, o que elevaria os preços do gás natural em toda a Europa, inclusivamente no Reino Unido.

O presidente Bielorrússia ameaça cortar o fornecimento de gás proveniente da Rússia para a Europa, caso Bruxelas avance com sanções no quadro da escalada da crise migratória na fronteira ocidental do país com a Polónia, a Lituânia e a Letónia.

Outros admitem que Lukashenko poderá, apesar de tudo, adotar uma postura moderada, uma vez que, segundo dizem, o corte da circulação de gás para a Europa seria desastroso para a economia débil da Bielorrússia, embora Lukashenko já tenha tomado decisões economicamente irracionais no passado, além de que o gás que a Bielorrússia está a ameaçar cortar à Europa pertence à Rússia. O país de Alexander Lukashenko é, apenas, um ponto de passagem.

Certo é que, no atual quadro de crise migratória que, segundo o bloco europeu, está a ser instigada por Lukashenko, Bruxelas poderá agravar as sanções contra o regime bielorrusso com medidas que podem impedir que as companhias aéreas internacionais que transportam migrantes possam aterrar no aeroporto de Minsk.

Também a companhia aérea estatal russa Aeroflot está na mira de Bruxelas, sob a alegação de que está a promover o transporte de migrantes para a Bielorrússia, uma acusação que a administração da Aeroflot nega.

Já a Turkish Airlines vai restringir a venda de bilhetes para algumas rotas para iraquianos, sírios e iemenitas e o governo do Iraque já fez saber que está a organizar voos de repatriamento para os seus cidadãos que se encontram retidos na Bielorrússia.