As orações em português que há 30 anos ativaram a solidariedade com Timor-Leste

Hermínia de Deus recorda o momento há 30 anos, em que de forma espontânea alguns jovens, uns feridos, outros com roupas ensanguentadas, começaram a rezar em português, na pequena capela do cemitério de Santa Cruz em Díli. Entre as campas do cemitério, hoje fechado a funerais, estavam vários corpos de jovens baleados por soldados indonésios que durante horas continuaram a rodear o recinto, atacando e detendo quem ousasse tentar fugir. As orações em português, começadas espontaneamente por Joana Dias, que agora trabalha no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), tornaram-se um dos símbolos das imagens históricas registadas pelo recém-falecido jornalista Max Stahl, que tinha nacionalidade britânica e timorense. Quando as imagens chegaram às televisões portuguesas, alguns dias depois, o som das orações em português tocou o coração de muitos em Portugal, ajudando a cimentar um movimento de solidariedade com a luta pela independência do país que se manteria quase unânime até ao referendo de 1999. Para muitos em Portugal, as imagens do massacre foram as primeiras informações que viram sobre o que se passava em Timor-Leste desde o início da ocupação em 1975.

Santa Cruz 20 anos. Memória do massacre que convenceu o Mundo

O cemitério tornou-se famoso, a 12 de novembro de 1991, quando militares de indonésios levaram a cabo o que ficaria conhecido como o massacre de Santa Cruz, um momento trágico de viragem na luta pela independência de Timor-Leste. Mais de duas mil pessoas tinham-se dirigido a Santa Cruz para prestar homenagem ao jovem Sebastião Gomes, morto por elementos ligados às forças indonésias uns dias antes no bairro de Motael. No cemitério, os militares indonésios abriram fogo sobre a multidão e provocaram a morte de 74 pessoas no local. Nos dias seguintes, mais de 120 jovens morreram no hospital ou em resultado da perseguição das forças ocupantes. O massacre foi filmado por Max Stahl e a atenção internacional sobre Timor-Leste mudou para sempre. Os restos mortais de Sebastião Gomes estão na zona mais nova de um cemitério onde se entra por um pequeno portão e uma calçada portuguesa paga por Portugal em 2001, quando se fizeram também algumas obras no muro exterior, algo recordado numa simples placa à direita do portão de entrada. Max Stahl morreu, coincidentemente, 30 anos depois de Sebastião Gomes, em outubro passado. Na altura com 21 anos, Hermínia de Deus recordou, em entrevista à agência Lusa, os dias antes do massacre quando ela, estudante universitária, se juntou com outros jovens timorenses para se preparar para receber uma delegação parlamentar portuguesa.

Santa Cruz 20 anos. O jornalista que mudou o rumo da história