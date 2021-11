Trump contesta divulgação de documentos à comissão que investiga ataque ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou esta quinta-feira um novo pedido a um tribunal federal de recurso para impedir temporariamente a divulgação de documentos à comissão que investiga a invasão ao Capitólio, ocorrida em janeiro.

O pedido de suspensão temporária foi solicitado pelos advogados do antigo presidente republicano junto do Tribunal de Recurso do distrito de Columbia, noticia a agência AP.

Caso o pedido seja rejeitado, o Arquivo Nacional vai entregar na sexta-feira os registos telefónicos e outros documentos de Donald Trump relacionados com a invasão ao Capitólio.

O assalto foi promovido por apoiantes do ex-presidente, que procuravam interromper a confirmação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, em 06 de janeiro.

Os advogados de Trump solicitaram ao tribunal que este defina um cronograma para este caso, o que atrasaria qualquer decisão até à próxima semana.