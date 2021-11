ONU. Janela para resolução pacífica da crise no Sudão "está a fechar-se"

Os desenvolvimentos no Sudão, incluindo a nomeação de um novo Conselho Soberano, "são de grande preocupação", admitiu esta quinta-feira o porta-voz da ONU, acrescentando: "Queremos que a transição seja retomada o mais rapidamente possível e a libertação do primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, bem como de outros políticos e líderes que foram detidos".

O porta-voz das Nações Unidas disse, esta quinta-feira, que os desenvolvimentos no Sudão são "preocupantes", no mesmo dia em que o enviado da ONU ao país avisou que "a janela para uma resolução pacífica da crise está a fechar-se".

A declaração acontece no mesmo dia quem o Conselho de Segurança realizou uma reunião à porta fechada sobre a crise neste país africano, no final da qual não houve nenhuma declaração devido às divergências entre a posição do Reino Unido e da Rússia, segundo disse um diplomata à AFP.

"Continuamos seriamente preocupados com relatos de novas ações unilaterais por parte dos militares, que vão contra o espírito e a letra da declaração constitucional", disse a embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, aos jornalistas, depois da reunião.