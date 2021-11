Bielorrússia pede a Putin que envie bombardeiros nucleares para vigiar fronteira com UE

"Sim, são bombardeiros capazes de transportar armas nucleares. Não temos outra saída. Precisamos de saber o que fazem do lado de lá da fronteira", afirmou Lukashenko durante uma reunião do executivo bielorrusso.

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, disse, esta quinta-feira, que pediu ajuda à Rússia ajuda para vigiar a fronteira com a União Europeia (UE), para onde Moscovo enviou bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear.

Na segunda-feira, Lukashenko pediu a Putin para se juntar às operações, após a eclosão da crise migratória na fronteira com a Polónia, onde milhares de imigrantes do Médio Oriente procuram entrar no espaço da UE.

"[Moscovo] enviou bombardeiros estratégicos escoltados pelos nossos caças. Temos de monitorizar continuamente a situação na fronteira", sustentou, salientando que os aparelhos irão sobrevoar as fronteiras com a Polónia, com os países bálticos, com todos os Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e ainda com a Ucrânia.

"Foi o que combinámos com os russos. Connosco, as piadas não valem a pena. A situação é séria. Não sabemos o que eles querem", acrescentou.

Esta quinta-feira, também, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do voo de dois bombardeiros 'Tu-160', embora tenha especificado que a referida patrulha não era dirigida "contra países terceiros".

"A duração do voo foi de quatro horas e 36 minutos. Nesse período, os bombardeiros percorreram mais de 3.000 quilómetros", indicou-se na nota militar.

Na quarta-feira, outros dois bombardeiros 'Tu-22M3' também sobrevoaram o território bielorrusso, após o que Minsk informou que as patrulhas passariam a ser regulares "face à situação criada tanto no ar como em terra".