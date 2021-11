COP26. “Temos de ouvir as gerações mais novas”, diz Matos Fernandes em Glasgow

O ministro do Ambiente apelou nesta quarta-feira, em inglês e aos delegados da Conferência do Clima, que ouçam a geração mais nova.

Numa intervenção durante esta manhã, Matos Fernandes sublinhou a importância de a liderança se fazer ouvir nas salas da cimeira de Glasgow.

“É no interior destas salas, onde estão os representantes das democracias do mundo, que deve ser demonstrada a liderança, com o apoio dos processos multilaterais. É a única maneira de garantir a justiça climática”, afirmou.

E, “para não falhar nessa liderança, temos de, em conjunto, agir naquilo que a ciência nos mostra ser necessário para atacar as alterações climáticas. Para não falhar, devemos ouvir as gerações mais novas e certificar-nos de que lhes deixamos um planeta saudável e um futuro com esperança”, defendeu o ministro do Ambiente.

José Matos Fernandes terminou com uma convicção: “Estamos aqui. Estamos a ouvir e sabemos que temos de agir. E não iremos desistir desta responsabilidade”.

O ministro lembrou ainda os compromissos de Portugal: a duplicação do financiamento climático com um total de 35 milhões de euros até 2030, o fim da produção de energia a carvão e o investimento em energias renováveis especialmente em energia solar.