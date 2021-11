Após seis meses no espaço quatro astronautas voltam à Terra

A cápsula operada pela empresa privada SpaceX para a NASA aterrou no Golfo do México às 03h33 de Lisboa, ao largo da costa de Pensacola, na Florida, oito horas depois de os astronautas deixarem a Estação Espacial Internacional (EEI).

Quatro astronautas regressaram esta terça-feira à Terra, no final de uma missão de seis meses, iniciada na primavera, na Estação Espacial Internacional, de acordo com uma transmissão da agência espacial norte-americana NASA.

A próxima equipa de astronautas da EEI deverá partir na quarta-feira, juntando-se ao astronauta norte-americano e aos dois russos que permaneceram a bordo.

A partida do voo, igualmente operado pela SpaceX, do magnata Elon Musk, está marcada para as 21h03 de quarta-feira (02h03 de quinta-feira em Lisboa), a partir do centro espacial Kennedy, na Florida.