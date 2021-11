Denunciante do Facebook "grata" com proposta da UE para serviços digitais

A antiga funcionária do Facebook que denunciou a empresa por colocar os lucros à frente da segurança considerou esta segunda-feira, em Bruxelas, que o projeto de lei europeu para os serviços digitais tem "um enorme potencial" para corrigir a situação.

Dirigindo-se ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, Frances Haugen reiterou as críticas à Facebook, considerando que "as escolhas feitas pela liderança" da empresa "constituem um grande problema para as crianças, para a segurança pública e para a democracia", defendeu que é altura de as "democracias entrarem em ação e adotar novas leis", e considerou que a Lei dos Serviços Digitais atualmente a ser apreciada pela assembleia europeia pode ter o dom de elevar os padrões a nível internacional, incluindo nos Estados Unidos.

"Estou grata por a UE estar a levar isto muito a sério. A Lei dos Serviços Digitais, que está agora em apreciação neste parlamento, tem o potencial de elevar os padrões globais e inspirar outros países, incluindo o meu próprio, a adotar novas regras que preservem as nossas democracias", afirmou a norte-americana, sublinhando que a proposta de lei tem o grande mérito de não "tentar apagar o problema com regulação de conteúdos", mas antes enfrentar os "riscos sistémicos do atual modelo de negócio" das grandes empresas tecnológicas.

Haugen alertou, todavia, que "a lei tem de ser forte e a sua implementação firme", caso contrário perder-se-á "esta oportunidade única numa geração de alinhar o futuro da tecnologia e a democracia".