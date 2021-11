COP26. “Ponham o dinheiro na mesa”, pede ministro do Quénia

Representantes de alguns dos países com menos dinheiro para enfrentar os efeitos das alterações climáticas queixaram-se nesta segunda-feira de que os compromissos dos líderes mundiais não estão a ter efeito nas negociações concretas da cimeira do clima das Nações Unidas (COP26).

Num dia em que o financiamento para a adaptação dos países mais pobres é um dos temas principais em discussão, o ministro do Ambiente do Gana, Kwaku Afryie, alertou que "é muito desencorajador verificar que o objetivo global [do financiamento para adaptação às alterações climáticas] ainda não está operacional nas salas onde decorrem as negociações".

"Os negociadores africanos estão a ter muitas dificuldades em promover esta agenda. O que foi dito nas reuniões de alto nível pelos países do G20 é muito diferente do que se está a passar nas negociações", declarou numa reunião ministerial sobre adaptação no âmbito da 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre em Glasgow, na Escócia.

“Ponham o dinheiro na mesa”

O ministro do Ambiente do Quénia, Keriako Tobiko, encerrou o encontro de mais de duas horas com um apelo concreto aos países mais ricos: "Ponham o dinheiro na mesa", referindo-se aos 100 mil milhões de dólares anuais que as nações mais desenvolvidas se comprometeram a contribuir anualmente para financiamento climático e que terá sido cumprida a cerca de 80%.