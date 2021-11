Assalto ao Consulado português no Rio é "caso isolado", mas segurança deve ser reforçada

O assalto ao Consulado de Portugal no Rio de Janeiro, na madrugada de 30 de outubro, foi um "caso isolado", mas a segurança no local deve ser reforçada, disseram à Lusa especialistas em violência urbana do Brasil.

Na ocasião do crime, assaltantes armados invadiram a residência oficial do cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, que é também sede do Consulado, e fizeram o diplomata, Luis Gaspar da Silva, e os seus familiares reféns. Acabaram por ser libertados algum tempo depois, com os assaltantes a levarem do local objetos de valor, num acontecimento visto como "muito raro" por sociologistas.

"É um caso isolado. Temos muitos roubos e furtos, mas com os assaltantes entrando na casa, com reféns, ainda mais num Consulado, que é uma mansão, é um caso muito isolado", explicou à Lusa Michel Misse, Professor Titular de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Fundador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ e autor do livro "Crime e Violência no Brasil Contemporâneo", Michel acredita que como o Consulado fica muito próximo à favela Santa Marta, é "muito provável que os assaltantes tenham saído dessa favela e procurado entrar por trás (da residência), porque pela frente seria impossível, devido à segurança".

Já Carolina Christoph Grillo, professora do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF), detalhou que os roubos mais comuns no Rio de Janeiro são os de rua, "a transeuntes que circulam nas calçadas, de veículos ou ainda roubos dentro de autocarros".

"É mais raro assaltos a residências, muito mais raro que ocorram em apartamentos. Na região do Rio de Janeiro onde moro, em Santa Teresa, os moradores têm muito essa preocupação, principalmente quando a casa tem fundo para uma mata, porque isso gera uma situação de fragilidade para aquela residência em particular ", disse, comparando com a situação do Consulado, que também tem uma mata próxima.