Agressor em comboio na Alemanha revela transtorno mental

O homem suspeito de agredir várias pessoas com uma faca num comboio na Alemanha no passado sábado, evidencia sinais de transtorno mental, revelou este domingo o promotor público, responsável pelo caso.

Um especialista que observou o detido determinou que este sofre de esquizofrenia paranoica e, portanto, a sua responsabilidade criminal é reduzida, disse o promotor Gerhard Neuhof numa conferência de imprensa conjunta com a Polícia.

O suspeito, um homem de 27 anos de nacionalidade síria, foi internado num hospital psiquiátrico e enfrenta a acusação de tentativa de homicídio, disse Neuhof que falava em Neumarkt (sul da Alemanha), perto do local onde o incidente ocorreu.

Por seu turno, o vice-presidente da Direção da Polícia de Oberpfalz, Thomas Schöninger, elevou para quatro o número de feridos no atentado, ocorrido a bordo de um comboio de alta velocidade que circulava entre Passau (sul) e Hamburgo (norte).

Segundo Schöninger, tudo indica que as vítimas do ataque foram escolhidas "arbitrariamente".

São quatro homens entre 26 e 60 anos, um dos quais está em estado grave após ter sofrido um grave ferimento na cabeça, embora a sua vida não esteja em perigo. Os restantes sofreram cortes e feridas de punção.

"Não há indicação de um contexto islâmico ou terrorista, nem as investigações, interrogatórios e buscas que realizámos indicam qualquer premeditação ou preparação", acrescentou Sabine Nagel, diretora da polícia criminal de Oberpfalz.

Nagel especificou que o suspeito residia na Alemanha desde 2014 e tinha estatuto de refugiado, observando que na véspera do ataque ele havia perdido o emprego na cidade de Passau.

O procurador encarregado do caso explicou que o detido admitiu os factos e alega que se sentiu perseguido e que se considerou "ameaçado" pelo primeiro homem que atacou, que julgava querer matá-lo.

Testemunhas do ataque citadas pelo canal televisivo privado NTV relataram que o suspeito tinha mostrado um comportamento conspícuo antes do ataque, gritando e pedindo ajuda, o que corrobora a hipótese de transtorno mental.

O ataque ocorreu na manhã de sábado, passado, perto da cidade de Seubesdorf, no Estado alemão da Baviera.

Pouco antes das 9h00 locais, a Polícia recebeu várias ligações alertando sobre o ataque. Os agentes policiais detiveram o agressor numa das casas de banho do comboio, onde se tentou se esconder, sem ter oferecido resistência.

No seu bolso, foi encontrada suposta arma do crime, um canivete com cerca de sete centímetros de comprimento.