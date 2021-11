Alemanha. Ataque com faca em comboio faz vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas num ataque à faca num comboio de alta velocidade na Baveira, região no Sul da Alemanha.

Segundo as autoridades foi detida uma pessoa, mas não há informações sobre as possíveis motivações.



O alerta sobre o ataque foi dado por volta das 9h00 (8h00 em Portugal Continental).

O comboio de alta velocidade estava a viajar entre as cidades de Ratisbona e Nuremberga no momento do ataque.

Um porta-voz da rede ferroviária alemã confirmou que a estação em Seubersdorf, onde o comboio está parado atualmente, está fechada e que a viagem de comboio entre Regensburg e Nuremberga foi suspensa.