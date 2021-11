Reunião ministerial nos EUA vai coordenar combate a vírus e "pandemias futuras”

Veja também:

A administração dos Estados Unidos convocou, esta sexta-feira, uma reunião ministerial sobre a pandemia de Covid-19, para 10 de novembro, para coordenar entre governos e agências internacionais o combate vírus e a "pandemias futuras”.

“Os Ministros das relações exteriores devem desempenhar um papel central para pôr fim a esta pandemia e preparar o futuro. Juntamente com os meus colegas e líderes de organizações regionais e internacionais, avaliaremos o estado atual da resposta global à Covid-19, o impacto do vírus e a ameaça de pandemias futuras”, afirmou o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, numa nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

“Os governos devem reunir vontade política para trabalhar em conjunto e com as principais instituições e líderes em setores-chave”, com o objetivo de voltar a construir mais e melhor capacidade e arquitetura de segurança a nível de saúde”, declarou o secretário de Estado.