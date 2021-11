Primeiro comprimido contra a Covid-19 pode vir a ser usado em emergência

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou esta quinta-feira o primeiro medicamento contra Covid-19.

O molnupiravir trata-se de um antiviral, em forma de cápsula que pode ser tomado fora dos hospitais.

Nos ensaios clínicos, mostrou-se capaz de reduzir para metade o risco de morte e de internamento dos infetados.

Este fármaco estará disponível para doentes com mais de 18 anos e deve ser tomado duas vezes por dia, durante cinco dias.

A EMA está preparada para "dar apoio aos Estados-membros para que possam disponibilizar este tratamento em situações de emergência, mesmo antes da autorização para uso comercial”, disse Marco Cavaleri, responsável da EMA para a estratégia de ameaças biológicas para a saúde e vacinas, numa declaração aos jornalistas.

Apesar da autorização de emergência, a agência diz que o medicamento vai continuar em revisão.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.020.845 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,03 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.184 pessoas e foram contabilizados 1.094.048 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.