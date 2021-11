Navio de ONG francesa resgata 139 pessoas nas últimas 24 horas

O navio "Ocean Viking", da organização não-governamental (ONG) francesa SOS Méditerranée, resgatou 139 migrantes "em perigo" no Mediterrâneo, ao largo das costas líbias, nas últimas 24 horas, divulgou esa terça-feira a estrutura humanitária.

Numa primeira ação de resgate, o navio humanitário salvou 45 pessoas que estavam a bordo de uma embarcação de madeira.

A ONG francesa relatou que posteriormente resgatou, novamente em águas internacionais, outras 94 pessoas que viajavam num bote pneumático sobrelotado.

Entre os migrantes resgatados, a tripulação da ONG francesa confirmou a presença de um bebé, 25 menores e de 14 mulheres.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 22 mil pessoas morreram ou desapareceram ao tentar fazer a travessia do Mediterrâneo em direção às costas europeias desde 2014, incluindo mais de 1.500 desde o início do ano corrente.