​Aconteceu na Web Summit. Está lançada a Aliança Europeia de Startups

A estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo Europa Startup Aliança das Nações (ESNA) foi lançada esta quarta-feira, no palco principal da Web Summit, em Lisboa, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.



Siza Vieira voltou ao palco para revelar que a “Europa tem o maior número de empresas empreendedoras”, mas está a perder terreno para outras regiões.

“Vamos trabalhar juntos para fazer da Europa o melhor sítio para as start ups trabalharem”, disse o governante, acrescentando que “a Europa deve estar pronta para receber as melhores ideias”.

O lançamento desta Aliança teve direito a um momento simbólico com representantes de 10 países que já fazem parte desta estrutura a cortar a fita de inauguração.

Depois, o ministro da Economia foi até à sala de imprensa para prestar mais esclarecimentos sobre este novo projeto.

"Decidimos trabalhar juntos para monitorizar o estado do nosso ecossistema pela Europa para garantir que uma start up na Europa, independentemente do país onde for criada, consegue ter acesso total a este mercado comum europeu" explicou, acrescentando que "este é o tópico mais crítico".

"Nos Estados Unidos, uma boa ideia, um bom produto, um bom negócio, consegue imediatamente expandir-se a nível continental e ter o benefício de alcançar quase 300 milhões de consumidores. Na Europa temos mais barreiras acrescidas, não é só o acesso a financiamento, são também as diferenças nas regulamentações, é também sobre garantir que temos condições para atrair talento, também as diferenças nas cargas fiscais, e é nisto que estamos a trabalhar juntos para garantir que este continente, que tem condições para oferecer a todos os empreendedores e start ups a habilidade/ferramentas para crescerem", explicou.



O lançamento da ESNA, que terá representação permanente em Lisboa, "marca o início da fase de implementação da EU Startup Nations of Excellence (EU SNS)", salienta a Comissão Europeia.

Questionado sobre se esta Aliança vai já ser implementada em Lisboa este ano, o ministro explicou que a prioridade é "garantir que este ano teremos a implementação formal da estrutura. "Estamos já em trabalhos para garantir para que a zona da Expo esteja funcional, que é um monumento nacional, e garantir que os ‘quartéis generais’ estarão prontos em breve", acrescentou.

Lançada em março de 2021, a EU SNS já foi assinada por 27 países – 26 Estados-membros da União Europeia e Islândia.