​Voz do dinossauro que foi à Nações Unidas veio à Web Summit

O Altice Arena escureceu para se ver o vídeo que tem feito sucesso. É o vídeo feito pelas Nações Unidas em que um dinossauro deixa a seguinte mensagem “Não escolham a extinção”.



Exibido o filme, subiu ao palco a voz do dinossauro, o ator Nikolaj Coster Waldau, ator da série da “Guerra dos Tronos” e embaixador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Nikolaj explicou que a ideia do filme era fazer algo que alcançasse um grande número de pessoas, que as fizesse rir, mas que também transmitisse a mensagem de urgência do combate às alterações climáticas.

“Cada cenário mais pessimista é pior do que o último cenário mais pessimista. Isto está a acelerar”, disse Nikolaj.

O ator apelou ainda a que todos se juntem nesta luta. “Cada um de nós é esperto. Todos juntos somos ainda mais espertos”, disse.