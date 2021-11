"Vice" da Comissão Europeia pede equivalência aos EUA na proteção de dados

A vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourová, advertiu hoje na Web Summit, em Lisboa, que é "desesperadamente" necessária a equivalência entre a proteção de dados da União Europeia e dos Estados Unidos.

"Precisamos desesperadamente de ver um nível equivalente de proteção do lado americano. Não sou eu que o digo, é o Tribunal de Justiça da União Europeia que o está a dizer", disse hoje Vera Jourová no palco principal da Web Summit, na Altice Arena, em Lisboa.

A vice-presidente da Comissão Europeia considera que, "uma vez que se está a transferir os dados privados dos europeus, a proteção tem de viajar com os dados e tem de ser garantida do outro lado".

"Acredito que com os Estados Unidos, nós [União Europeia] deparamo-nos com os mesmos problemas que provêm do desenvolvimento digital. Baseamo-nos no mesmo conjunto de valores e portanto devemos tentar encontrar soluções semelhantes", tinha já dito anteriormente.