Oitenta países comprometem-se a cortar emissões de metano

Pelo menos 80 estados comprometem-se a cortar em 30% as suas emissões de metano até 2030.

O anúncio foi feito esta terça-feira por Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, durante a cimeira climática COP 26, que se realiza em Glasgow, na Escócia.

Falando durante uma conferência juntamente com o Presidente americano Joe Biden, a política alemã considera que o corte de emissões de metano, que têm a sua origem sobretudo na Agricultura e em fugas da produção de combustível e de aterros, é “uma das medidas mais eficientes que podemos fazer” para evitar uma subida de 1,5 graus centígrados nas temperaturas médias globais.

“Não podemos esperar por 2050, temos de cortar as emissões depressa”, afirmou Von der Leyen, em declarações reproduzidas pela BBC.

Segundo a presidente da Comissão Europeia o maior potencial para estes cortes está precisamente no setor energético e haverá já pelo menos 80 países comprometidos com o plano.

O metano é o segundo gás com efeito de estufa mais comum na atmosfera terrestre. Depois do dióxido de carbono, que representa 74,4% das emissões de gases com efeito de estufa, o metano é responsável por 17,3% das emissões a nível global. Porém, o metano tem uma capacidade para aquecer o planeta cerca de 80 vezes superior à do dióxido de carbono, o que o torna numa das maiores ameaças à sustentabilidade do planeta.

[Notícia atualizada às 16h50]