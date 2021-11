Ataque a hospital em Cabul faz pelo menos 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram e 34 ficaram feridas num ataque ao maior hospital militar do Afeganistão, em Cabul, esta terça-feira.

Uma forte explosão abalou o edifício, que comporta 400 camas e passados poucos segundos ouviram-se rajadas de tiros vindos do local, seguidas de outra explosão passados cerca de 10 minutos.

Pelo menos nove feridos foram levados para um hospital a três quilómetros de distância, gerida por uma organização italiana, diz o jornal britânico The Guardian.

O principal suspeito de mais este atentado no Afeganistão é o ramo local do Estado Islâmico que tem estado em conflito com os Talibãs desde que estes assumiram o poder, em agosto, após a retirada das forças americanas que se encontravam no país há perto de 20 anos.

Os membros do Estado Islâmico têm sido responsáveis por vários atentados desde agosto, começando com um que matou várias pessoas durante as operações de retirada dos americanos e de milhares de refugiados.

Mais recentemente dois atentados no espaço de poucos dias fizeram cerca de 100 mortos em mesquitas xiitas.