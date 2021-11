Reino Unido pede a França para resolver conflito pesqueiro em 48 horas

A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, pediu hoje a França que abandone em 48 horas as ameaças relacionadas com o conflito pesqueiro, agravadas na semana passada pela retenção de um navio pesqueiro deste país.

França avisou que poderá aplicar sanções contra o Reino Unido a partir de terça-feira se não chegar a um acordo para que Londres lhe conceda as licenças de pesca a que considera ter direito ao abrigo do acordo do Brexit.