Irão rejeita acusações de países ocidentais sobre programa nuclear

O Irão rejeitou e manifestou-se contra a declaração conjunta de quatro países ocidentais sobre o programa nuclear iraniano, defendendo que "não está de acordo com a realidade" e reafirmando a natureza pacífica do programa.

À margem da cimeira do G20 em Roma, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos expressaram, no sábado, a sua "profunda e crescente preocupação com o ritmo acelerado das medidas provocatórias do Irão no domínio nuclear, tais como a produção de urânio altamente enriquecido e de urânio metálico enriquecido".