Talibãs atacam em casamento para acabar com a música

Um grupo de homens armados que se identificaram como talibãs atacaram um casamento no leste do Afeganistão para impedir a reprodução de música, matando pelo menos duas pessoas e ferindo outras 10, segundo as autoridades locais.

Um porta-voz dos talibã afirmou que dois dos três homens armados foram presos, mas negou que tenham agido em nome do movimento islâmico. A música foi proibida quando os talibãs governaram o país de 1996 a 2001. As novas autoridades ainda não emitiram um decreto no mesmo sentido.

Uma testemunha ocular disse à BBC que quatro casais estavam a casar em conjunto no distrito de Surkh Rod, na província de Nangarhar, na sexta-feira.

Tinham obtido permissão de um líder talibã local para tocar música gravada numa área frequentada apenas por mulheres.