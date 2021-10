Desabamento de gruta faz pelo menos nove mortes em São Paulo

O governador João Doria afirmou que não pouparia esforços para ajudar no salvamento das vítimas. “Acompanho com muita atenção o resgate de bombeiros civis que ficaram presos no desabamento de gruta em Altinópolis, interior de São Paulo. Determinei todo apoio e recursos necessários para o salvamento. Há pouco, avião da PM de São Paulo descolou com geólogos e Defesa Civil para ajudar no resgate”, escreveu no Twitter.

O Governo de São Paulo montou uma equipa multidisciplinar para ajudar no salvamento, com especialistas em resgate e helicópteros.

A Gruta de “Duas Bocas”, no município de Altinópolis, região de Ribeirão Preto, no Brasil desabou neste domingo durante treino de bombeiros civis e deixou várias vítimas soterradas. As informações dos media locais é de que há pelo menos nove mortes e um desaparecido.

Entretanto, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, solidarizou-se com as vítimas do acidente.

"No seguimento do trágico desabamento ocorrido hoje durante um exercício de bombeiros na gruta do Itambé, no Estado de S. Paulo, Brasil, a secretária de Estado da Administração Interna contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida", lê-se no comunicado hoje divulgado.



"Patrícia Gaspar - que lamenta as mortes entretanto confirmadas através dos "media" locais - transmitiu ainda a certeza de que estão a ser empenhados todos os esforços nas operações de resgate dos bombeiros que ainda se encontram no interior da gruta e que continuará a acompanhar", indica ainda o comunicado.