Seis portugueses que estão no Sudão estão "bem", diz MNE

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a secção consular da embaixada de Portugal no Cairo já estabeleceu contacto com seis cidadãos nacionais que se encontram no Sudão.

Fonte deste organismo avançou à agência Lusa que está a acompanhar a situação naquele país, "em particular no que diz respeito aos portugueses" que lá se encontram e que é feito através da embaixada de Portugal no Cairo e em articulação com o Cônsul Honorário em Cartum.

Na segunda-feira, o general Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas sudanesas, anunciou na televisão estatal do país a dissolução do Governo e do Conselho Soberano – o mais alto órgão executivo do país –, a suspensão de vários pontos da carta constitucional aprovada em agosto de 2019 e que estabelece um roteiro para a realização de eleições, e a instauração do estado de emergência.

A tomada de poder pelos militares, que foi amplamente condenada pela comunidade internacional, seguiu-se a semanas de crescente tensão política no país, intensificadas como uma tentativa de golpe de Estado em 21 de setembro último.

Esforços de membros civis do Governo em reformar o setor da segurança no país geraram uma forte reação dos militares, inclusive de Al-Burhan.

Os militares deixaram de participar em reuniões conjuntas com membros civis, o que atrasou, por exemplo, a aprovação por parte do Conselho de Ministros para a entrega ao Tribunal Penal Internacional (TPI) do antigo ditador Omar al-Bashir e outros dois responsáveis do regime deposto em abril de 2019.

Nas primeiras horas de 25 de outubro, os militares prenderam pelo menos cinco ministros, bem como outros funcionários e líderes políticos, incluindo o primeiro-ministro, Abdalla Hamdok.

Ao meio do dia de segunda-feira o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, presidente do Conselho Soberano – órgão governativo composto por civis e militares – anunciou que dissolvia o Governo e o próprio Conselho Soberano, e decretava o estado de emergência no país.